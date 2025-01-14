2025-01-14 12:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أستضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتفعيل الإجراءات المتعلقة باسترداد المطلوبين للقضاء العراقي واسترداد الأموال المهربة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الاجتماع شهد حضور رئيس الادعاء العام نجم عبد الله والمدعين العامين المسؤولين عن شعبة الاسترداد في هذه الرئاسة، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة الخارجية ومدير مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة".

وأشار الى أن "الاجتماع لتفعيل الإجراءات المتعلقة باسترداد المطلوبين للقضاء العراقي واسترداد الأموال المهربة".