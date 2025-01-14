خلال 48 ساعة.. شرطة نينوى تكشف ملابسات جريمة قتل هزت الموصل

2025-01-14 12:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يومالثلاثاء، بأن الشرطة في محافظة نينوى كشفت ملابسات جريمة قتل هزت مدينة الموصليوم السبت الماضي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن"عناصر شرطة أم الربيعين تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل حدثت غربي الموصلخلال 48 ساعة فقط من وقوعها، حيث ألقت القبض على المتهم في منطقة الهرمات غربيالمدينة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزةالأمنية كثفت جهودها بعد وقوع الحادثة وتمكنت من تعقب المتهم وإلقاء القبض عليه فيوقت قياسي".

سبق أن مصدراً أمنياً، قد بلغ شفقنيوز، يوم السبت الماضي، بأن رجلاً وامرأة قتلا بإطلاق نار في منطقة رجم حديد غربيالموصل، مشيراً إلى أن شرطة نينوى فتحت تحقيقاً موسعاً حول الحادثة.