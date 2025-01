أسعار الذهب ترتفع مع ترقب بيانات تضخم أميركية

2025-01-14 13:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر سجلت أسعار الذهب ارتفاعات، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2674.26 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0502 بتوقيت …

