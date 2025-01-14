3 أشخاص ينتحرون في بابل "بداعي القربان"

2025-01-14 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأفاد مصدر، اليوم الثلاثاء، بانتحار 3 أشخاص من محافظة بابل بداعي "القربان".وقال المصدر لـ(المدى) إن "3 أشخاص انتحروا بداعي القربان في محافظة بابل بمنطقة البرنون".ويجرّم الدستور العراقي ظهور هذه الجماعات. وتصل عقوبة تأسيسها أو الانتماء إليها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً لأحكام المادة رقم 372 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.وتنص المادة السابعة […]

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