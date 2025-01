مطالبة نيابية بتشكيل صندوق لإعمار مناطق شمال البصرة المتضررة من التلوث النفطي

2025-01-14 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد دعا النائب هاتف الساعدي، الثلاثاء، إلى تشكيل صندوق لإعمار مناطق شمال البصرة لثلاثة أسباب رئيسة، مشيرًا إلى أهمية إنصاف هذه المناطق التي تعاني من تدهور الخدمات وارتفاع نسب الإصابة بالأمراض السرطانية بسبب التلوث البيئي. وقال الساعدي في حديث صحفي، تابعته(المدى)، إن "مناطق شمال البصرة، المحاذية للحقول النفطية، تعاني من نقص كبير في الخدمات والبنى […]

