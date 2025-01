فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة لتزويرهم وثائق دراسية

2025-01-14 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة بسبب تزويرهم وثائق دراسية. وبحسب بيان للداخلية تلقته (المدى) أنه "تم فصل 3 طلاب من دورة 69 من كلية الشرطة بعد ثبوت تقديمهم وثائق دراسية مزورة". وأضاف أن "التحقيقات التي أُجريت بالتعاون مع وزارة التربية أكدت أن الوثائق التي جرى […]

