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فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة لتزويرهم وثائق دراسية

فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة لتزويرهم وثائق دراسية
فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة لتزويرهم وثائق دراسية
2025-01-14 13:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة بسبب تزويرهم وثائق دراسية. وبحسب بيان للداخلية تلقته (المدى) أنه "تم فصل 3 طلاب من دورة 69 من كلية الشرطة بعد ثبوت تقديمهم وثائق دراسية مزورة". وأضاف أن "التحقيقات التي أُجريت بالتعاون مع وزارة التربية أكدت أن الوثائق التي جرى […]

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