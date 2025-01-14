2025-01-14 14:18:03 - المصدر: ايشان

“أخي كريم في العناية المركزة في حالة حرجة، محاطًا بالعائلة وأبناء الجالية الاكارم…”، هكذا كتب أبو فراس الحمداني، شقيق الإعلامي المعروف كريم بدر، يوم أمس، بعد ساعة من تداول وكالات أنباء، ومنصات التواصل الاجتماعي، أنباء وفاته. ولا يزال بدر يتلقى العناية الصحية، بعد تعرضه لحالة صحية حرجة. وتشهد منصات التواصل الاجتماعي في العراق موجة متزايدة […]

ظهرت المقالة دواعي الطشة؟.. شائعات وفاة كريم بدر تؤلم أسرته: لا يزال حياً يا صحفيين أولاً على ايشان.



