أمانة بغداد توقع مذكرة تفاهم مع بلدية شيراز الإيرانية

2025-01-14 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاوقعت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع بلدية شيراز الإيرانية.وقال امين بغداد عمار موسى كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) عقب توقيع الاتفاقية: إن "امانة بغداد حرصت خلال هذه الحكومة على توقيع مذكرات تفاهم بين العواصم والمدن التي لديها قواسم مشتركة مع امانة بغداد من حيث طبيعة المدينة"، لافتا الى أن "امانة بغداد تعمل منذ اكثر من سنة ونصف السنة على توقيع المذكرة بين امانة بغداد وبلدية شيراز لوجود قواسم مشتركة بين المدينتين وموضوع السياحة الدينية والجانب الثقافي والجانب البلدي والخدمي والاعتناء بالمناطق الخضراء والمتنزهات والعديد من الجوانب الخدمية المهمة التي قطعت بغداد اشواطاً كبيرة فيها".وأضاف أن "جميع مذكرات التفاهم التي وقعتها امانة بغداد سابقا مثل بلدية باريس وبلدية اسطنبول وتونس وكل هذه المذكرات لتبادل الخبرات الفنية والبلدية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لاهالي العاصمة في ظل حكومة الخدمات ونحن مستمرون بنقل التجارب لما تعكسه من تجارب ايجابية على الواقع الخدمي والبلدي والسياحي للعاصمة بغداد".من جانبه قال أمين شيراز محمد حسن أسدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدينة بغداد أثرية وتاريخية، وهناك قواسم مشتركة تربط بغداد وشيراز، وتمكنا بعد جهود سنة ونصف السنة من التوقيع على مذكرة تفاهم تصب لصالح المدينتين"، مبيناً أن "امانة بغداد لديها التجارب الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها كما أن امانة شيراز لديها تجارب يمكن لامانة بغداد استغلالها، وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين الطرفين".