مجلس ذي قار يصوت بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي

2025-01-14 14:20:01 - المصدر: واع

ذي قار - واع- زهراء صباحصوت مجلس ذي قار، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي.وقال المتحدث الرسمي لمجلس محافظة ذي قار أحمد سليم، في تصريح صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية: إن "محافظ ذي قار حضر اليوم جلسة الاستجواب، وكانت هناك عدة أسئلة من المستجوبين، وكان هناك تعاون من المستجوبين والمحافظ لإكمال الاستجواب، وصدر قرار من رئاسة المجلس بتشكيل وإعداد جلسة خاصة لإقالة المحافظ".وأضاف أن: "التصويت والاستجواب صحيح جداً، ولا توجد أي إشكالات، لكن التصويت بالإقالة كلجنة قانونية ننظر إليه بأنه باطل كوننا في مجلس المحافظة كان من المقرر أن تكون الجلسة الساعة الواحدة ظهراً، وتمت إقالته في الساعة الثانية عشر ظهراً وهذا مخالف للنظام الداخلي".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض، إن "الجلسة كانت قانونية و طبيعية وبعدها تم تقديم طلب موقع من 10 اعضاء لرئيس مجلس المحافظة من اجل عقد جلسة جديدة وبعدها تم اقالة محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي بشكل رسمي".