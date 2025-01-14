العدل تعلن إطلاق خدمتين جديدتين لتسهيل الإجراءات العقارية

2025-01-14 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، خدمتين جديدتين تسهمان في تسهيل الإجراءات العقارية للمواطنين.وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الخدمتين تمثلان "طلبات مالك العقار" و"طلبات عقارية" في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية الثانية".وأشار البيان الى أن "الخدمتين تهدفان الى تسريع وتبسيط الاجراءات للمواطنين حيث جرى تطويرهما بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء و أمانة بغداد بالاضافة الى دائرة التخطيط العدلي"، مبيناً أن "خدمة (طلبات مالك العقار) تشمل مجموعة من الطلبات مثل تدقيق منفرد، استنابة، إعادة كشف اعتراضية، استثناء الوريث من الرسم، تثبيت حدود، إقرار خارجي، وضع ورفع الحجز، واستشهاد".وتابع أنه "بإمكان المواطن تقديم هذه الطلبات الكترونياً عبر بوابة أور الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المديرية المعنية"، موضحاً أن " المواطن سيتسلم عند اكتمال الطلب المقدم رسالة نصية تعلمه بموعد المراجعة إذا لزم الأمر".