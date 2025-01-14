2025-01-14 14:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراقالمالية، يوم الثلاثاء ، تداول 57 مليار سهم بقيمة مالية بقيمة 55 مليار دينارخلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليهشفق نيوز، أن "السوق نظم 20 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمهاخلال كانون الأول بلغت 74 شركة مساهمة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف التقرير، أن "عددالأسهم المتداولة بلغ 57 مليار و862 مليوناً و320 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 55مليار و652 مليوناً و595 ألف دينار منخلال تنفيذ 15136 صفقة"، مبيناً أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1073 نقطةمسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراقالمالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، بمشاركة 104 شركةمساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمينوالاستثمار المالي والسياحة والفنادق.