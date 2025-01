مجلس ذي قار يقيل محافظه الإبراهيمي بعد استجوابه

2025-01-14 14:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، بعد جلسة استجواب حضرها المحافظ شخصيًا. وأفاد مراسل (المدى) بأن الجلسة عُقدت خصيصًا لمساءلة الإبراهيمي، حيث نجح المجلس هذه المرة في إتمامها، بعدما تعذر عقدها في الثامن من الشهر الجاري. وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق تأجيل الجلسة […]

