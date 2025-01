2025-01-14 14:30:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة تتسارع الأنباء عن اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تصريحات من مختلف الأطراف تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات. وأكدت مصادر متعددة تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال […]

The post ما هي تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في غزة؟ appeared first on جريدة المدى.