شرطة بابل توضح بشأن حادثة انتحار 3 أشخاص من جماعة القربان

بابل/ عراق اوبزيرفر اصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، حول حادثة انتحار ثلاثة أشخاص في منطقة برنون بداعي “القربان”. واكدت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، “عدم صحة هذه الأخبار المتداولة بهذا الشكل ، حيث تبين أن الحادثة تتعلق بانتحار شابين فقط في منطقة برنون ، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الانتحار يعود …

