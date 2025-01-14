بريطانيا: حجم التجارة مع العراق سيزداد عشرة أضعاف

2025-01-14 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، عن أبرز الاتفاقات التيسيتم إبرامها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بينها إعلان حزمة تصديرتصل إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز الفرص أمام الشركات البريطانية ودفع النموالاقتصادي إلى الأمام كجزء من خطة التغيير، إلى جانب العمل بشكل أوثق لتحقيق النموالاقتصادي لكلا البلدين، ودعم حملة صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "رئيسالوزراء العراقي ونظيره البريطاني سيعلنان عن حزمة تصدير تصل قيمتها إلى 12.3 مليارجنيه إسترليني، أي ما يعادل عشرة أضعاف حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعراق فيالعام الماضي. وتستند هذه الحزمة إلى سلسلة من اتفاقيات التصدير التي من شأنها أن تعززالعلاقات التجارية المتنامية بين المملكة المتحدة والعراق، وتمثل فرصًا كبيرة للشركاتالبريطانية وتساهم في مهمة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي".

وقال وزير الدولة للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في الحكومة البريطانية،"بصفتنا دولة تجارية منفتحة وفخورة، فإن استراتيجيتنا التجارية ستبني على صفقاتمثل هذه لتعزيز اقتصادنا. ويعكس هذا الإعلان علاقتنا الثنائية المتطورة ويمثل خطوةإلى الأمام في شراكتنا التجارية المتنامية".

وأضاف، أن هذه الاتفاقية - وهي حزمة تصدير كبيرة بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني،بمساعدة تمويل الصادرات البريطانية - ستمنح الأعمال التجارية البريطانية والعراقيةالمزيد من اليقين وتساعد في تحقيق النمو والفوائد المشتركة الحقيقية لكلا اقتصادنا.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر، "عندما وقعت على الاتفاقالتاريخي مع العراق في نوفمبر/تشرين الثاني، كان ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى التزامنابتفكيك عصابات التهريب الإجرامية معًا".

وأوضحت، أن "اتفاقيتنا الأمنية الأولى من نوعها في العالم مع العراقتظهر تأثيرها بالفعل. من خلال تعزيز أمن الحدود مع قيادة أمن الحدود لدينا، وتعزيزتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير التمويل الإضافي لدعم قدرات إنفاذ القانون فيالعراق، فإننا نستهدف عصابات تهريب البشر حيثما يؤلم ذلك".

وتابعت، "اليوم هو الخطوة التالية لضمان أن هذه الشراكة المهمة معالعراق تنتقل من قوة إلى قوة. ونتيجة لذلك، فإننا نجعل من الصعب على المجرمين استغلالالأشخاص الضعفاء، وفي النهاية نقدمهم للعدالة".

وأضافت، "في الأسبوع الماضي، أطلقت المملكة المتحدة أيضًا أول نظامعقوبات مستقل في العالم يستهدف مهربي البشر. ومن المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذخلال العام، وسوف يعمل على الحد من حلقات التمويل غير المشروع التي تحقق أرباحًا ضخمةمن استغلال الأشخاص الضعفاء من خلال تسهيل الهجرة غير الشرعية".

وبينت، "يأتي اللقاء مع رئيس الوزراء السوداني في أعقاب زيارة رئيسالوزراء إلى الخليج في كانون الأول لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط وتوفير أساس للأمنفي الداخل".

وخلصت إلى القول "سيعمل رئيس الوزراء على تعزيز العلاقة الدفاعيةللمملكة المتحدة مع المنطقة اليوم من خلال التوقيع على بيان مشترك من شأنه أن يعمقتعاون المملكة المتحدة مع العراق بعد عقد من إنشاء مهمة التحالف العالمي في العراقوعملية العزم الصلب التي أدت إلى الهزيمة الإقليمية لداعش".