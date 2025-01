2025-01-14 15:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد اصدرت مديرية تربية الأنبار كتابًا رسميًا يمنع إدارات المدارس من السماح للمعلمين والمدرسين بمزاولة التدريس الخصوصي. وأكدت المديرية أن هذا القرار يشمل جميع الكوادر التعليمية في المحافظة. وشددت المديرية على أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة التدريس الخصوصي التي تؤثر على سير العملية […]

The post تربية الأنبار تمنع التدريس الخصوصي لجميع الكوادر التدريسية appeared first on جريدة المدى.