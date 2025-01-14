لابورتا: شعار برشلونة لا يمس وسنواجه أي حملة لتشويه سمعتنا

2025-01-14 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن نجاح النادي في إعادة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة البارسا خلال الموسم الحالي.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إنه "على مدى الأسبوعين الماضيين، حدث أمران يؤكدان بعض الأشياء.. بشكل عام، تبرز النقاط الإيجابية وتدحض الأقاويل التي صدرت إما بسبب الجهل أو سوء نية".

وأضاف: "الأمر الأول أننا عدنا إلى قاعدة 1-1 أمام قانون اللعب المالي النظيف، وعدنا للتعاقد بشكل طبيعي. هذا يسمح لنا بتسجيل لاعبين مثل داني أولمو وباو فيكتور".

وتابع: "للوصول إلى قاعدة 1-1، كان علينا توقيع عقود مثل عقد الملابس، الذي يُعتبر أفضل عقد للملابس الرياضية في عالم كرة القدم. وهذا يدحض أيضًا ما يقوله البعض بأن النادي يعاني من سوء الإدارة أو يقدم صورة سيئة".

وواصل: "نحن نبني ملعبًا جديدًا. هذا ليس مجرد تجديد، بل بناء ملعب جديد تمامًا. وسنعود إليه في أقرب وقت ممكن عندما يصبح جاهزًا. هذا الملعب الجديد، سبوتيفاي كامب نو، سيكون مفتاحًا لتوليد دخل جديد خلال السنوات المقبلة".

واستمر: "بينما يتم تحقيق هذه الأمور، نحن مشجعو برشلونة، نستمتع بفريق ملتزم يضم لاعبين من الأكاديمية ومدربًا استثنائيًا مثل فليك. هذا الفريق يتمتع بلياقة بدنية عالية بفضل عمل خوليو توس وفريقه. وكل هذا بفضل المدير الرياضي ديكو وفريقه، الذين سمحوا لنا بالاستمتاع بأمسيات مميزة مثل تلك التي عشناها في جدة (التتويج بالسوبر)".

وأكمل: "مرّت 4 سنوات على تولينا مسؤولية إدارة النادي. ومنذ ذلك الوقت، استندنا إلى أربعة ركائز أساسية: زيادة الإيرادات، تقليل كتلة الرواتب مع الحفاظ على تنافسية الفريق، ضمان عدم المساس بنموذج الملكية التعاونية، وأخيرًا التأكد من أن التعافي المالي لا يثقل كاهل الأعضاء".

وأردف: "لقد تحقق هذا. ولم يكن الأمر عشوائيًا أو بالصدفة أو بسبب اندفاع الرئيس. بل تم ذلك بفضل خطة استراتيجية مفصلة يتم تقييمها أسبوعيًا من قبل هيئات النادي، وأيضًا بفضل موهبة ومعرفة وذكاء وجرأة وتنظيم المديرين التنفيذيين في النادي. لقد عملوا بشكل رائع ولم نستسلم أبدًا. وتم تحقيق ذلك لأننا نحب برشلونة".

واستطرد: "جزء كبير من نجاح هذه الركائز الأربع يعود لفهم غالبية الأعضاء أن هذه الخطوات كانت لإنقاذ برشلونة. ولمواجهة الهجمات من الخارج والداخل. لم يفاجئنا شيء مما حدث خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تسجيل أولمو وباو".

وأشار: "إذا نظرنا إلى تاريخنا، يمكننا توقع ذلك. عندما يعود البارسا إلى القيادة في عالم كرة القدم، تتكاتف قوى مختلفة بدعم إعلامي لصياغة روايات لا تمت للواقع بصلة. هذا النهج يتكرر باستمرار ونحن نعرفه جيدًا".

واسترسل: "مرة أخرى، لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم. ولم ينجحوا لأن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة أصبحوا أقوى. أرادوا تصفية النادي، لكننا تمكنا من تسجيل داني أولمو وباو فيكتور".

وأوضح: "معظم الناس فهموا أن ما حدث كان هجومًا على شعار النادي. والشعار لا يُمس. أي حملة تهدف لتشويه سمعة النادي لن تمنعنا من الاستمرار كمرجع عالمي في الرياضة وككيان يحظى بإعجاب الآلاف حول العالم".

وأشار: "أنا معتاد على الانتقادات وعلى التعامل مع تصرفات تتجاوز كل القواعد الأخلاقية، لكن ما لا يمكنني قبوله أن تصاحب هذه الانتقادات أكاذيب. لن أسمح باستخدام الهجوم على الرئيس كذريعة لتشويه سمعة النادي، ولن أتسامح مع ذلك".

واختتم: "لقد جددنا طاقتنا لمواصلة مواجهة هذه المحاولات التي تهدف لزعزعة استقرار النادي في لحظة حاسمة من تاريخه، مع فريق جديد وشاب يعد بإسعاد مشجعي برشلونة، وهو بالفعل واقع ملموس الآن.. سيضطر من يسعون لزعزعة استقرار النادي من الداخل والخارج للعمل بجهد أكبر إذا كانوا يهدفون لإسقاط نادٍ يبلغ عمره أكثر من 125 عامًا".

وكان أولمو وفيكتور محور أحاديث الصحافة الرياضية الإسبانية، خلال الأيام الماضية، بعد رفض رابطة الليجا تسجيلهما بداية من يناير/كانون الثاني الجاري نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني مؤخرًا.

لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قبل استئناف برشلونة، الأسبوع الماضي، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.

المصدر: وكالات