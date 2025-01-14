2025-01-14 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت عضو مجلس محافظة الديوانية أنوار الزيادي، يوم الثلاثاء، صلتها بالفيديوهات المنتشرة بوسائل التواصل، المتضمنة دفع مبالغ مالية مقابل انتخابها، متهمة "مرشحة خاسرة" بالوقوف خلف هذا الأمر بهدف سحب عضويتها.

وقالت الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة التي حصلت مؤخراً، قادتها ضدي مرشحة خاسرة، وذلك بعد انسحابي من تحالف قيم ليتم سحب عضويتي من المجلس وتحل هي مكاني لصالح التحالف، وذلك بعد انسحابي في الأول من أيار/ مايو الماضي".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، فيديوهات يظهر فيها مجموعة من الشباب يتقاضون مبالغ مالية مقابل انتخاب الزيادي، وذلك خلال انتخابات مجالس المحافظات.

وأضافت الزيادي: "لقد اتجهت للقضاء وسجلت دعوى على مجموعة استخدمت إسمي، ودفعت مبالغ مالية لشباب وتصويرهم لغرض سحب عضويتي"، مؤكدة: "كما تعرضت للتهديد والابتزاز من قبل رئيس التحالف وأبن عمه، وكنت أداة عند رئيس القائمة يأمرني بالتصويت وعدم التصويت حسب سياستهم".

وتلفت إلى أن "كل ما يجري هو لسحب عضويتي وجعل بديلهم المرشحة الخاسرة ليعود المقعد لهم في مجلس المحافظة".

وسبق للزيادي، وأن أعلنت أن انسحابها من تحالف قيم، هو بسبب ضغوط سياسية تمارس ضدها.