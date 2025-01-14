السوداني يبحث مع ملك بريطانيا إقامة "شراكة منتجة" بين بغداد ولندن

2025-01-14 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء، محمدشياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، إقامة "شراكةمنتجة" بين بغداد ولندن.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراءتلقته شفق نيوز، أن "السوداني التقى، اليوم الثلاثاء، ملك المملكة المتحدة، تشارلزالثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن، وجرى، خلال اللقاء، استعراضالتعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلفالمجالات الاقتصادية والتنموية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تطرقإلى التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفرص تعزيز التعاون الثقافي".

وعبر السوداني، بحسب البيان، عن "تقديرهللدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا"، مؤكداً "عزم العراق علىتوطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلةوالمستدامة للشعبين العراقي والبريطاني".

من جانبه، رحب الملك تشارلز الثالثبالسوداني"، مشيراً إلى "عمق العلاقة التاريخية بين العراق وبريطانيا،والأهمية البارزة التي توليها حكومتا البلدين بهدف تطوير المصالح المشتركة،والتفاهمات على مختلف الصعد".