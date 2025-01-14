2025-01-14 17:00:04 - المصدر: ايشان

توفيت امرأة بشكل مفاجئ، في مدينة السليمانية، شمال العراق، خلال إجرائها عملية جراحية تجميلية تتعلق بالسمنة. وتبلغ الضحية من العمر 41 عاماً، وهي أم لطفلين، وقد فارقت الحياة في مستشفى خاص بالمدينة التي تتبع إقليم كردستان العراقي، وفق شبكة “روداو” الإخبارية المحلية. وخضعت المرأة للعملية الجراحية بهدف “استخراج الشحوم من بطنها”، لكنها لم تستيقظ بعد […]

ظهرت المقالة ضحية جديدة لـ”التجميل”.. وفاة امرأة أثناء عملية “شفط شحوم” في السليمانية أولاً على ايشان.



