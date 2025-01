العراق يعلن استعداده لمساعدة الصومال في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب

2025-01-14 17:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/عراق اوبزيرفر أعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، استعداد العراق لمساعدة الصومال في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب. وقال الشمري في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي عبدالله الشيخ إسماعيل وتابعته”عراق اوبزيرفر “: “عقدنا اجتماعا مشتركا مع وزير الداخلية الصومالي وناقشنا فيه مذكرة التفاهم الأمنية المزمع تقديمها في الفترة القادمة”. وأضاف، أنه”بناء على طلب الصومال، مستعدون …

