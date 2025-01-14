كوردستان.. تمديد حظر استيراد "البطاطا" إلى نهاية 2025

2025-01-14 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعةوالموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تمديد قرار حظر استيرادالبطاطا حتى نهاية العام 2025.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليهوكالة شفق نيوز، أن "تمديد حظر استيراد البطاطا يأتي استناداً إلى قانونحماية وتطوير القطاع الزراعي"، مبينة أن "القرار يهدف إلى تعزيز الإنتاجالمحلي، وزيادة الاهتمام بعملية تسويق منتجات البطاطا التي يزرعها المزارعون داخلإقليم كوردستان".

وأضاف البيان، أن "الحظرالجديد سيبدأ سريانه اعتباراً من الأول من شباط 2025 وحتى نهاية العام ذاته"،مشيراً إلى أن "الوزارة قد وجهت مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية في حكومةالإقليم لضمان تطبيق الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "هذهالخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم المزارعين، وتحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاجالبطاطا، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يساهم في دعم الاقتصادالمحلي للإقليم".

وعدت الوزارة، "قرار تمديدالحظر جزءاً من استراتيجية حكومة إقليم كوردستان لتعزيز التنمية الزراعيةالمستدامة"، مؤكدة "التزامها بالعمل مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاحهذه المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة".

ويعتبر إقليم كوردستان من المناطقذات الإمكانيات الزراعية الواعدة في العراق، حيث يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة فيالقطاع الزراعي لدعم المزارعين المحليين وتقليل الاعتماد على الواردات.