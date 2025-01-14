رئيس إقليم كوردستان يهنئ الكاكائيين بعيد "القولتاس" ويؤكد دعم حقوقهم

2025-01-14 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، الكاكائيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد "القولتاس"، متمنياً لهم السعادة والسرور في كل عام.

وأكد بارزاني في تهنئته استمرار دعم إقليم كوردستان لحقوق الكاكائيين كما كان الحال دائماً، مشدداً على أن الإقليم سيظل نموذجاً للتعايش والتسامح وقبول الآخر لجميع المكونات والطوائف.

وعيد "قولتاس" هو أحد أعياد الكاكائيين، والديانة الكاكائية هي أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق)، التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي، وتقسم اليزدانية في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي الإيزيدية، واليارسانية، والعلوية في تركيا.

ويعيش الكاكائيون في مدن إقليم كوردستان وسهل نينوى، وصولاً إلى مندلي وخانقين وكركوك، وفي 11 محافظة إيرانية.