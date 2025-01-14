2025-01-14 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ان مركز الرقم الساخن 911 يختصر 26 رقما ساخنا أمام المواطنين، فيما أشارت الى أن المركز يستقبل شكاوى المواطنين بضمنها ما يتعلق بالكهرباء من أي مكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مركز 911 هو حلم من أحلام وزارة الداخلية والذي تحقق يوم 9 كانون الثاني"، مبينا ان "انشاء المركز جاء بعد زيارة وزير الداخلية الى الأردن واطلاعه على مركز القيادة والاستجابة السريع الموجود هناك".

وأضاف، أن "فكرة المركز رائعة وعالمية ومتطورة عبر الانتقال من النظام الورقي إلى الالكتروني"، موضحا ان " قرار إنشاء المركز اتخذ بالتشاور مع القائد العام للقوات المسلحة وتم انجاز البناية والمشروع بالكامل ودخل الخدمة في اول مكالمة هاتفية كانت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم 9 كانون الثاني".

وأضاف، أن "المركز يضم 26 رقما ساخنا، فعندما يتعرض المواطن الى حادث، اما يسأل او يتذكر رقم 115 وهو خاص بالدفاع المدني او 104 الخاص بالنجدة"، مشيرا الى ان "911 يختصر جميع ذلك".

وتابع أن "911 هو مركز قيادة وسيطرة كاملة تتابع حركة الدوريات وتوجه الأوامر بشكل مركزي، واذا تطلب الأمر الى قرار سريع او رئيسي عبر المتابعة بالكاميرات"، موضحا ان "هناك ربط مباشر بين المركز ووزارة الصحة وامانة بغداد ووزارة الكهرباء والذي يتعلق بموضوع جميع الشكاوي التي يتلقاها عبر المكالمة في اي مكان".

وأشار الى أن "المركز بإمكانه أن يستقبل 100 مكالمة في آن واحد"، لافتا الى ان "كوادره تعمل سبعة ايام في الأسبوع على مدار 24 ساعة بخمس لغات".

وبين أن "هذا المركز نقلة كبيرة جدا في موضوع الأمن"، لافتا الى ان "هناك 50 محطة في بغداد والمحافظات مرتبطة في المركز بشكل مباشر، فبإمكان المواطن في ميسان او أي محافظة أخرى الاتصال على الرقم في بغداد ومن خلال المركز يتم توجيه حركة الدوريات ومتابعتها وفق نظام الـGPS او SOS وغيرها".