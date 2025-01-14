السامرائي ومسؤولة أمريكية يناقشان توسيع مجالات الشراكة

2025-01-14 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السّامرائي، بمكتبه في بغداد، اليوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، فيكتوريا تايلور، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي مستهل اللقاء، رحّب السامرائي بتايلور، التي عبّرت عن تقديرها لزيارته الأخيرة إلى واشنطن وجهوده لتعزيز الحوار المشترك، وناقشا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح البلدين".

وأكد السامرائي على "ضرورة تطوير أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بما يلبي تطلعات الشعب العراقي نحو الاستقرار والتنمية".

من جانبها، أكدت تايلور حرص الولايات المتحدة على دعم العراق في تحقيق الاستقرار والتنمية، مشددةً على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.