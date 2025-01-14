فئات مستثناة من رسوم البطاقة الوطنية والجوازات .. تعرف عليها

2025-01-14 18:40:13 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، قرر إعفاء ثلاث فئات من رسوم إصدار جواز السفر، البطاقة الوطنية، وإجازة السوق.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد تضمنت الفئات المشمولة بالإعفاء مرضى السرطان، ومرضى اضطراب طيف التوحد (الأوتيزم)، والمصابين بفقر دم البحر المتوسط (الثلاسيميا).

وجاء القرار بموافقة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على هذه الفئات ودعمها.





ادناه نص الوثيقة:







