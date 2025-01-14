2025-01-14 18:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعتقالعشرة متهمين ارتكبوا جرائم متنوعة ضد المواطنين ومنها التسليب والسرقة.

وجاءفي بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، مرفق بمقطع مصور يروي تفاصيل العملية، أنقواتها تمكنت من إلقاء القبض على عشرة متهمين داخل مدينة أربيل ارتكبوا عدداً منالجرائم منها التسليب والسرقة وإطلاق العيارات النارية وحمل الأسلحة غير المرخصةوالهجوم على الكسبة.

وأكدتالمديرية أن قواتها ستواصل بذل أقصى جهودها لاستتباب الأمن وحماية أرواح المواطنينوممتلكاتهم، مهيبة بالمواطنين الاتصال بها عبر الأرقام الساخنة المتاحة لمعالجة أية حالات مشبوهة.