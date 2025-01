كيف سيتعامل العراق مع المشاكل العابرة للحدود من الجانب السوري ؟

2025-01-14 19:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يدرك العراق كحكومة ان ماحصل في سوريا هو التمهيد للشرق الأوسط الجديد وبداية انهيار المحاور التقليدية. اكد ذلك المحلل السياسي احمد هاتف خلال حديثه لٰـ عراق اوبزيرفر إنه “العراق لم يخف قلقه من هذا التغيير وداعميه ” قطر تركيا واسرائيل ” لكن الدولة العراقية حاولت التأقلم مع هذا التغيير “. واعرب هاتف …

