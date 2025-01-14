2025-01-14 19:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة، فيما كشف نسب توزيعها وفقاً للتخصصات.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ونظم عملية استكمال الإجراءات والتعيينات في وزارة الصحة"، مبينا أن "التعيينات في الوزارة قسمت على وجبتين الاولى هي إصدار قرار تعيين أكثر من 28.000 شخص والثانية كانت نتاج حركة الملاك الموجودة في وزارة الصحة وبعض الدوائر الأخرى، وعدد درجات الوظيفية التي تم استحداثها وأرسالها الى المجلس بحدود 6.300 درجة وظيفية".

وأضاف، أن "هذه الدرجات تم توزيعها من وزارة الصحة حسب حاجتها القطاعية بواقع 30 بالمئة لطب الأسنان و30 بالمئة للصيدلة و30 بالمئة لتقنية الأجهزة الطبية و10 بالمئة لباقي الاختصاصات"، لافتا الى ان "النسب في ما يخص للمخرجات التعليمية كانت 75 بالمئة للمخرجات الحكومية و25 بالمئة للمخرجات الأهلية".

وتابع أن "التباين في الأرقام بين وجبتي التعيينات الأولى والثانية جاء وفق نتائج الاستحداث، أي ان الـ28 الف درجة مستحدثة في قانون الموازنة، اما المتبقي من التوظيف يكون من حركة الملاك لوزارة الصحة، إضافة الى اعطاء افضلية لمن لم يحصل على التوظيف خلال هذه الفترة في الاستحداث لسنة 2025"، لافتا الى ان "تخصيص وجبة ثالثة من التعيينات يعتمد على عدد الدرجات التي تقوم وزارة الصحة بحذفها واستحداثها بالتنسيق بينها وبين وزارة المالية".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر وزارية بتعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الطبية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لمصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تعلن وزارة الصحة عن اصدار الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين الوجبة الثانية من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2022/ 2023 وحسب الاختصاص والمشمولين بأحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم 6 لعام 2000 المعدل وحسب القوائم المدرجة".