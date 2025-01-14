الأنبار.. بلدية النخيب تعلن أهم المشاريع المنجزة خلال 2024

2025-01-14 19:10:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية بلدية النخيب في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن أهم المشاريع المنجزة خلال 2024.وقال مدير البلدية أياد سامي مهيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشاريع التي أنجزت خلال 2024 تضمنت(إنشاء مبنى البلدية الجديد، وإنشاء مبنى السوق التجاري والذي يشمل 26 محل تجاري (نظام القيصرية)".وأضاف، أن "هنالك وجبة تخص مشاريع المنح التشغيلية تضمنت تنفيذ (ملعب رياضي سداسي وهو ملعب نفذ في ناحية النخيب، وإنارة بعض الشوارع والتي تعمل بالطاقة الشمسية، وتنفيذ طرق لمدخلي مبنى البلدية والسوق التجاري بمادة الكونكريت المسلح، إضافة الى تأثيث مدخل ناحية النخيب بالأحواض الكونكريتة لزراعة الاشجار ومسطحات الجلوس".وكشف مهيدي: أنه "بالإضافة الى الأعمال الخدمية اليومية التى تقدم في مركز الناحية، هناك ايضا خدمات تقدمها البلدية عبر القسم البلدي في مركز عرعر الحدودي، حيث نقدم الخدمات للمعتمرين والمسافرين وعلى مدار الساعة".وتابع مهيدي، أن "بلدية النخيب عملت ايضا على زراعة الأشجار على الطرق والساحات في النخيب وعرعر"، فيما بين ان "من الأعمال الأخرى تم إفراز مواقع لأراضي سكنية وخدمية بعدد 1012 قطعة، حيث اصدرت السندات لكل قطعة".وأكد مهيدي، أن "كادر المديرية بمختلف الاختصاصات يعمل بكل حرص وتفاني من أجل خدمة أبناء الناحية وجعلها الأجمل والأنظف".