2025-01-14 19:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرفض نادي برشلونة عدة عروض مغرية قدمتها أندية أوروبية كبرى للتعاقد مع لامين يامال، النجم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، الذي بات أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم.ووفقًا لتقارير إعلامية، تضمنت العروض زيادة كبيرة في راتب اللاعب، تصل إلى عشرة أضعاف راتبه الحالي.وكان يامال له دور بارز في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، حيث أثبت نفسه كأحد العناصر الأساسية للفريق، وحصل على جائزة “الفتى الذهبي” في نوفمبر الماضي. رغم تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة قصيرة، عاد بقوة ليسجل أهدافًا حاسمة، من بينها هدف في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو، وهدف آخر في الفوز الكبير 5-2 على ريال مدريد في المباراة النهائية.وكشفت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية أن أندية كبرى مثل مانشستر سيتي، ليفربول، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، أبدت اهتمامها بضم يامال.وكان باريس سان جيرمان- على وجه الخصوص- قد خطط الصيف الماضي لتقديم عرض قيمته 250 مليون يورو، إلا أن برشلونة أكد تمسكه بلاعبه الشاب.وفي الموسم الحالي، ساهم يامال في 20 هدفًا خلال 23 مباراة، وفقًا لموقع “Whoscored”، ويعد ثاني أعلى لاعب تقييمًا في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، كما أشارت بيانات “Transfermarkt” إلى أنه ثالث أكثر لاعب قيمة في العالم حاليًا.