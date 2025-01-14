السوداني يلتقي نظيره البريطاني في لندن

2025-01-14 19:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر الحكومة البريطانية بلندن.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني التقى مع ستارمر في مقر الحكومة البريطانية بلندن".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية"، كما جرى التطرق إلى "التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفرص تعزيز التعاون الثقافي".

وقال البيان إن "السوداني عبر عن تقديره للدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا"، مؤكداً "عزم العراق على توطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلة والمستدامة للشعبين العراقي والبريطاني".

وأشار البيان إلى أن الملك تشارلز الثالث تطرق إلى "عمق العلاقة التاريخية بين العراق وبريطانيا، والأهمية البارزة التي توليها حكومتا البلدين بهدف تطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد".