السوداني يؤكد مضي العراق بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة

2025-01-14 19:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، مضي العراق بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، اليوم، على هامش زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، وفد شركة ستيلر إينرجي للطاقة، برئاسة المدير التنفيذي للشركة بيتر جيبسون، وجرى، خلال اللقاء، استعراض سير تنفيذ المشاريع التي تضطلع بها الشركة بالعراق، وعملها مع وزارة الكهرباء في إطار المحطّات المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية، وآليات تزويدها بالغاز للتشغيل، فضلاً عن استعراض الاتفاقية المزمع إبرامها بين وزارة الكهرباء وشركة ستيلر إينرجي، في ما يتعلق بالإنتاج والتوزيع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، إلى "مضي العراق بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام في تغذية محطّات إنتاج الطاقة، وصولاً إلى الاكتفاء التام والاستفادة من كل الغاز المنتج وإيقاف حرقه تماماً".

من جانبه، أكد جيبسون، "عمل الشركة في المشاريع الحالية على وفق التوقيتات الزمنية لها، مبينً استعداد الشركة للتعاون مع العراق ضمن تخصصاتها البارزة في مجال تبريد المحطّات التوربينية، وباقي المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية".