كركوك تحتج على إيقاف رحلات المعتمرين إلى السعودية

2025-01-14 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى أصحاب الشركات السياحية في كركوك، اليوم الثلاثاء، استغرابهم من قرار الخطوط الجوية العراقية بوقف رحلات المعتمرين إلى السعودية عبر مطار المحافظة الدولي، دون إشعار مسبق أو توضيح للأسباب.

وقال عبد الستار العلي، أحد العاملين في شركات السياحة والسفر، لوكالة شفق نيوز، إن أصحاب مكاتب السفر في كركوك نظموا مساء اليوم وقفة احتجاجية أمام بوابة مطار كركوك، اعتراضًا على قرار إيقاف رحلات المعتمرين.

وأضاف أن الخطوط الجوية العراقية أبلغت الشركات التي كانت قد حجزت تذاكر للمعتمرين بأنها لن تنقلهم، مما أثار حالة من الاستغراب بين أصحاب الشركات والمسافرين.

وأشار العلي إلى أن إدارة مطار كركوك الدولي أصدرت قرارًا بإيقاف الرحلات بين كركوك والسعودية دون أن تكشف عن الأسباب، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء رحلات المعتمرين وتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركات السياحية.

ودعا العلي الخطوط الجوية العراقية إلى توضيح موقفها وإعادة الرحلات إلى مطار كركوك، مؤكدًا أن العديد من المعتمرين كانوا قد حجزوا تذاكرهم بالفعل.

من جهتها، أكدت إدارة مطار كركوك الدولي استمرار الرحلات الجوية من وإلى المطار دون أي إلغاء.

وأوضح المتحدث باسم المطار، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء جميع الرحلات من المطار هو خبر عارٍ عن الصحة.

وفيما يتعلق برحلات المعتمرين، أشار الصالحي إلى أن الخطوط الجوية العراقية أبلغت أصحاب الشركات السياحية بوقف رحلات المعتمرين عبر الناقل الوطني حتى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار.