عدسة شفق نيوز توثق كفاح الباعة المتجولين في شوارع بغداد (صور)

2025-01-14 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باتت شوارع العاصمة العراقية بغداد، موطنًا لآلاف الباعة المتجولينمن ذوي الدخل المحدود، الذين يكافحون لتأمين قوت يومهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ويعمل هؤلاء الأفراد الذين ينحدرون من طبقات فقيرة، في بيع السلع المتنوعةمن الخضروات والملابس، والأدوات والعاب الاطفال والأحجار الكريمة والسجائر وأرصدة الهاتفالمحمول وغيرها.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز في شارع الجمهورية وساحة الميدان وسط العاصمةووثقت كفاح الباعة المتجولين رغم التحديات التي يواجهونها من نقص الدعم الحكومي وارتفاعتكاليف المعيشة.