رئيس الوزراء يلتقي نظيره البريطاني في مقر الحكومة

2025-01-14 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نظيره البريطاني كير ستارمر.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مقر الحكومة البريطانية بلندن".