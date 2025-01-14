رئيس الوزراء يلتقي نظيره البريطاني في مقر الحكومة
2025-01-14 19:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نظيره البريطاني كير ستارمر.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مقر الحكومة البريطانية بلندن".
التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نظيره البريطاني كير ستارمر.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مقر الحكومة البريطانية بلندن".