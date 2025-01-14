بلينكن يعلن التوصل لصيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2025-01-14 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وقال بلينكن في مؤتمر صحفي- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلا من مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا، أن "الكرة الآن في ملعب حماس".وأضاف، "نعمل على صياغة خطة تتضمن اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكيفية حكم القطاع"، مبينا، أنه "إذا توصلنا لاتفاق بشأن غزة الآن أو بعد 20 يناير فسيكون تعبيرا عن الإطار الذي كان وضعه بايدن في مايو".وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن "هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية".