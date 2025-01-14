رئيس الوزراء: العراق ماض بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة

2025-01-14 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مضي العراق بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام في تغذية محطات إنتاج الطاقة، وصولاً إلى الاكتفاء التام والاستفادة من كل الغاز المنتج وإيقاف حرقه تماماً.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد شركة ستيلر إينرجي للطاقة، برئاسة المدير التنفيذي للشركة بيتر جيبسون، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن".وأضاف البيان، "جرى- خلال اللقاء- استعراض سير تنفيذ المشاريع التي تضطلع بها الشركة في العراق، وعملها مع وزارة الكهرباء في إطار المحطات المركبة لتوليد الطاقة الكهربائية، وآليات تزويدها بالغاز للتشغيل، فضلاً عن استعراض الاتفاقية المزمع إبرامها بين وزارة الكهرباء وشركة ستيلر إينرجي، في ما يتعلق بالإنتاج والتوزيع".وأشار رئيس الوزراء- حسب البيان- إلى "مضي العراق بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام في تغذية محطات إنتاج الطاقة، وصولاً إلى الاكتفاء التام والاستفادة من كل الغاز المنتج وإيقاف حرقه تماماً".من جانبه، أكد جيبسون- حسب البيان- عمل الشركة في المشاريع الحالية على وفق التوقيتات الزمنية لها"، مبينا استعداد الشركة للتعاون مع العراق ضمن تخصصاتها البارزة في مجال تبريد المحطات التوربينية وباقي المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية".