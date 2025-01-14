3 حالات طرد ومثالها ركلات جزاء.. تعادل الشرطة ونفط ميسان بمباراة "مجنونة"

2025-01-14 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق الشرطة مع ضيفه نفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراةمجنونة شهدت ثلاث حالات طرد ومثلها ركلات جزاء ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجومالعراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، وانتهت بالتعادلالإيجابي بنتيجة 3-3.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل نفط ميسان أولاً فيالدقيقة 20 عن طريق اللاعب سجاد جبار وتمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 44عن طريق سجاد جاسم.

وفيالشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف السنغالي ديميداوده في الدقيقة 57، وتمكن مهند علي من تسجيل هدف التعديل للشرطة عند الدقيقة 66من عمر المباراة، وفي الدقيقة 87 سجل محمود المواس هدف الشرطة الثالث من رأسيةمباغتة، واحتسب حكم اللقاء يوسف سعيد ركلة جزاء في الوقت القاتل سجل من خلالها علاءسعد في الدقيقة 90+8 هدف التعديل لنفط ميسان.

وشهداللقاء طرد لاعب الشرطة مناف يونس في الدقيقة 52 لتراكم البطاقات ليكمل الشرطةالمباراة بعشرة لاعبين، كما طرد الحكم لاعب الشرطة سلامون في الدقيقة 90+5 ليكملالشرطة ما تبقى من اللقاء بتسعة لاعبين، وحصل لاعب نفط ميسان على بطاقة حمراء فيالدقيقة 90+10.

وبهذهالنتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 27 بالمركز الثاني ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة22 بالمركز السابع.