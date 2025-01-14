بديل "مفاجئ" لكارلو أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد

2025-01-14 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إدارة نادي ريالمدريد حددت البديل المحتمل لخلافة المدير الفني كارلو أنشيلوتي حال إقالة المدربالإيطالي المخضرم.

وتعرضكارلو أنشيلوتي (65 عاماً) لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة من قبل جماهير ريالمدريد ومتابعين بسبب الهزيمة الساحقة التي مُنّي بها الفريق الملكي أمام غريمهالتقليدي برشلونة 2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد الماضي،في السعودية.

ورغمحديث الصحافة الإسبانية عن تجديد الثقة بأنشيلوتي لكن بعض التقارير أشارت إلىاحتمالية إقالته من منصبه.

فقدذكرت حساب "Madrid Xtra" على منصة "X" أن الأرجنتينيسانتياغو سولاري (48 عاماً) مدرب ريال مدريد الأسبق، هو المرشح الأبرز لخلافةأنشيلوتي مؤقتاً حال إقالة المدرب الإيطالي خلال الموسم.

وطفااسم سولاري فوق السطح بشكل مفاجئ لتولي تدريب "الميرينغي" على الرغم منترد الأنباء حول عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى قلعة "سانتياغو برنابيو،أو تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، الذي لعبفي صفوف ريال مدريد أيضا، وارتبط اسمه بالفريق الملكي بعد نجاحه اللافت كمدربفريقه الألماني.

وتواصلتإدارة ريال مدريد للمرة الأولى مع سولاري عقب الخسارة أمام ميلان الإيطالي 1-3مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، من دوري أبطال أوروبا مع إخباره بإمكانية التعاقدمعه.

يذكرأن سولاري تولى تدريب ريال مدريد في الموسم 2018-2019 عقب إقالة المدرب جولينلوبيتيغي لكنه أقيل في آذار/ مارس 2019، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا آنذاكعلى يد نادي أياكس أمستردام الهولندي إثر خسارته أمامه 3-5 بمجموع المباراتين.

وقادسولاري ريال مدريد في 32 مباراة فاز في 22 منها وتعادل مرتين وخسر في 8 مواجهات.