الفياض ومسرور بارزاني يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين المركز والإقليم

2025-01-14 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين المركز والإقليم.وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد الشعبي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، التقى في أربيل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات والتطورات على الساحتين العراقية والإقليمية".وأشار البيان إلى، أن "الجانبين أكدا أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".