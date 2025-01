السوداني يؤكد: العراق يمضي بخططه في مجال توسعة قطاع الطاقة

2025-01-14 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن / عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد شركة ستيلر إينرجي للطاقة، برئاسة المدير التنفيذي للشركة بيتر جيبسون، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن. وذكر بيان لمكتبه، أنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض سير تنفيذ المشاريع التي تضطلع بها الشركة بالعراق، وعملها مع وزارة الكهرباء في إطار المحطّات …

