الخدمة الاتحادي يوضح آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة

2025-01-14 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة، فيما كشف نسب توزيعها وفقاً للتخصصات. وقال رئيس المجلس محمود التميمي للوكالة الرسمية تابعتها عراق اوبزيرفر: إن “قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ونظم عملية استكمال الإجراءات …

