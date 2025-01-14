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الخدمة الاتحادي يوضح آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة

الخدمة الاتحادي يوضح آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة
الخدمة الاتحادي يوضح آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة
2025-01-14 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة، فيما كشف نسب توزيعها وفقاً للتخصصات. وقال رئيس المجلس محمود التميمي للوكالة الرسمية تابعتها عراق اوبزيرفر: إن “قرار تعيين الوجبة الثانية من ذوي المهن الصحية جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ونظم عملية استكمال الإجراءات …

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الخدمة الاتحادي يوضح آلية توزيع التعيينات في وزارة الصحة

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