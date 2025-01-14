القبض على مبتز فتاة إلكترونيا في بغداد

2025-01-14 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على شخص قام بابتزاز فتاة إلكترونيا، في العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دوريات النجدة ومفارز قسم الشرطة بالزعفرانية، تمكنت من القاء القبض على المتهم، بعد أن استنجد شخص بالنجدة وادعى بتعرض شقيقته للابتزاز الالكتروني من قبل شخص وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تدفع له مبلغ من المال".

وأضاف البيان انه "وبعد جهد كبير ومميز وبدلالة طالب النجدة تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم إيداعه التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقه".



