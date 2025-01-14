البرلمان العراقي يفتح ملفات النفط والاتصالات.. وثائق

2025-01-14 20:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي،على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، بناء على طلبين منفصلين،قدما من نائبين ولأسباب مختلفة.

ووفقاً لوثائق رسمية، اطلعت عليها وكالة شفقنيوز، فإن طلب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني قدمه النائبمصطفى الكرعاوي، فيما قدم النائب زهيرالفتلاوي، طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد

يشار إلى أن، مجلس النواب لم يستجوب أي وزير أومن بدرجته خلال الدورة الحالية، رغم الوعود بتنفيذ عمليات استجواب كثيرة، وتم طرحأكثر من اسم وزير، ممكن أن يتم استجوابه، لكن، وبحسب بعض النواب، فإن"التوافقات السياسية" حالت دون إتمام عمليات الاستجواب.