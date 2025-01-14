الياسري: مشروع المركز التدريبي للذكاء الاصطناعي يهدف لاستقطاب الكفاءات الشابة

2025-01-14 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، إن المركز التدريبي للذكاء الاصطناعي الذي اطلقت أعماله اليوم يهدف لاستقطاب الكفاءات الشبابية.وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست، اليوم، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإنشاء مركز تدريبي متخصص في الذكاء الاصطناعي في مقر الوزارة بحضور الكادر المتقدم وعدد من رؤساء الجامعات وممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة واطلقت أعمال المركز"، مبينة أن "ذلك جاء بغية تعزيز المهارات التقنية وتطوير الكفاءات الوطنية".وأكدت الياسري، أن "المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب العراقي من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية"، مشيرة اﻟﻰ ان "اللجنة ستعمل على اختيار نخبة من حملة الشهادات الجامعية وموظفي المؤسسات الحكومية لتلقي تدريب عالي المستوى من قبل خبراء متخصصين في الذكاء الاصطناعي".وذكرت أن "المركز يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة وتطوير مهاراتها العملية، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي"، مشددة على "ضرورة التركيز على التدريب العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي".ولفتت الى "أهمية مواكبة أحدث التقنيات العالمية ورفع مستوى المهارات التكنولوجية للشباب العراقي".يُذكر أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والذي يرأس اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي، التي أكدت على أهمية تعزيز الابتكار التكنولوجي وبناء قاعدة علمية متينة تمكّن العراق من التنافس في مجالات التكنولوجيا الحديثة.