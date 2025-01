2025-01-14 22:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص قام بابتزاز فتاة إلكترونيا، في العاصمة بغداد. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “دوريات النجدة ومفارز قسم الشرطة بالزعفرانية، تمكنت من القاء القبض على المتهم، بعد أن استنجد شخص بالنجدة وادعى بتعرض شقيقته للابتزاز الالكتروني من قبل شخص وتهديدها بنشر صورها …

The post القبض على مبتز فتاة في بغداد first appeared on Observer Iraq.