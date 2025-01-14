وفاة الإعلامي والمحلل السياسي كريم بدر

2025-01-14 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي الإعلامي والمحلل السياسيالعراقي كريم بدر، يوم الثلاثاء، في هولندا إثر مرض عضال، على أن يتم تشييعه ودفنهفي العراق، كما أعلن شقيقه.

وقال أبو فراس الحمداني، شقيق الراحل، في منشورعلى صفحته عبر الفيسبوك، اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، "أخي كريم بدر، في ذمةالله، بعد صراع مع مرض عضال تم اكتشافه مؤخرا ولم يمهله إلا أياما معدودة".

وأضاف في منشوره "سأعلن لاحقا عن موعدوصول الجثمان للعراق، ومراسم التشييع والدفن".

يشار إلى أن، الراحل كريم بدر، من مواليدالناصرية عام 1959، وكان من المعارضين للنظام السابق، ثم حصل على اللجوء في هولنداعام 1995، ليستأنف نشاطاً سياسياً وإعلامياً، ومن بعد ذلك ظهر معلقاً سياسياً علىعدة قنوات إخبارية بعد سقوط النظام عام 2003.

وسبق لبدر وأن رشح للانتخابات النيابية عام 2010،عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة ذي قار، لكنه لم يفز في حينها،

وبرز مؤخرا دوره كمختص بقضايا النقل والموانئ،وكان من الداعين لإكمال ميناء الفاو وإلحاق العراق بطريق الحرير مع الصين.