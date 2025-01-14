توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وبريطانيا في مجال التغير المناخي والبيئة

2025-01-14 23:00:59 - المصدر: بغداد اليوم





استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في مقر اقامته بالعاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.





وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق وبريطانيا على الصعد كافة، وسبل تعزيزه في ضوء ماجرى اليوم من تفاهمات شملت مختلف المجالات، وما تشكله الزيارة من عهد جديد في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وصولا الى تأسيس شراكة شاملة وواعدة.





وشهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، واهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.





وجرت عقب اللقاء مراسم توقيع مذكرة تعاون بشأن التغير المناخي والبيئة واقتصاديات الكاربون، بين العراق وبريطانيا، وقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، فيما وقعها عن الجانب البريطاني السيد ديفيد لامي، وتهدف المذكرة الى تعميق التعاون في مجال زيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة، بما في ذلك تعزيز فرص التنمية والتجارة والاستثمار، والتكامل الصناعي ذي الصلة.





وتتضمن المذكرة ايضا التعاون على خارطة طريق مدتها 5 سنوات للحد من حرق الغاز، والحد من البصمة الكربونية قصيرة الأجل للعراق خصوصا عبر إنهاء حرق وتنفيس الغاز المصاحب، وكذلك زيادة كفاءة الطاقة، وتسريع عملية الاعتماد على الطاقة المتجددة بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، وتعزيز تدريب القوى العاملة لتحقيق التحول في مجال الطاقة، ودعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي وتنمية اسواق الكاربون.